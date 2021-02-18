عائشة الشهراني: جائزة التميز بجامعة الملك خالد من أهم الممارسات التحفيزية

المواطن - حسن عسيري - أبها

حصلت رئيسة وحدة تقنية المعلومات والإعلام بمركز الموهبة والإبداع وريادة الأعمال في جامعة الملك خالد الأستاذة عائشة بنت موسى الشهراني، مؤخرًا، على جائزة المركز الثالث للتميز بجامعة الملك خالد، في مجال الابتكار (فرع عضو هيئة التدريس والموظفين)، وذلك نظير ما قدمته من ابتكارات تتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وتوجه الجامعة نحو الاهتمام بمجال الابتكار.

الجائزة تعد من أهم الممارسات التحفيزية :

وتؤكد الشهراني أن جائزة التميز بجامعة الملك خالد تعد من أهم الممارسات التحفيزية المميزة في هذا الصرح العلمي المميز، وتزيد من الدافعية والتحفيز لمنسوبي ومنسوبات الجامعة نحو الارتقاء بأدائهم، وتعد تتويجًا مهمًّا لجهودهم.

وقد حصلت الشهراني على الجائزة البرونزية لمعرض الابتكار الدولي خلال السنوات الماضية، كما عملت خلال مسيرتها العملية أيضًا مستشارًا متعاونًا مع وزارة الموارد البشرية في مشروع حوكمة المنظمات غير الربحية، وكذلك مشرفة على أحد المقررات المفتوحة ذات الالتحاق الهائل Massive open online Courses(MOOC)، ولديها العضوية في عدد من اللجان بالجامعة، ولها العديد من المساهمات في تنظيم فعاليات مجتمعية تقنية من شأنها توعية المجتمع، ولعل من أبرزها رئاسة مبادرة “وعيك يحمينا” للجرائم المعلوماتية، والتي كان لها الأثر الإيجابي على مستوى المنطقة.

وللشهراني العديد من المبادرات التدريبية التقنية مع جهات متعددة، وهي عضو لجنة التدقيق الداخلي لجودة الأنظمة الإدارية ISO 9001:2015 بالجامعة، وعضو لجنة الإنتاج الإعلامي والتصميم، كما حصلت الشهراني على عدد من الجوائز والدروع وشهادات الشكر والتقدير من جهات متعددة.

الدعم والتشجيع المستمر من الجامعة :

الشهراني هي نموذج لمنسوبات جامعة الملك خالد وبنات هذا الوطن العظيم اللواتي يتسمن بأعلى درجات الوعي ويحرصن على التطوير والعطاء، وقد قدمت شكرها لمعالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، على الدعم والتشجيع المستمرين لمنسوبي ومنسوبات الجامعة والحرص على تحقيق التميز والابتكار.