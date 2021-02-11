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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة
لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية

اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة

2021/02/11
الساعة 11:01 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اعتراض وتدمير طائرة مفخخة أطلقها الحوثيون تجاه المملكة متحدث التحالف
المواطن - واس

أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الارهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف “تحالف دعم الشرعية في اليمن” العميد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الخميس) من اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار (مفخخة) أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.


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