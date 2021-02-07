الأمن السيبراني يحذر من ثغرة خطيرة في متصفح Firefox

المواطن - الرياض

أطلق المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الأحد، تحذيرًا عالي الخطورة من تحديث أمني في متصفح Firefox.

وأوضح المركز، عبر حسابه الرسمي في “تويتر”، أن Mozilla أصدرت تحديثاً لمعالجة ثغرة في المنتجات التالية: Firefox – Windows، وFirefox ESR – Windows.

برمجيات خبيثة والتحديث ضرورة

وأشار المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني إلى أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة بتنفيذ برمجيات خبيثة.

وأوصى المركز بضرورة تحديث Firefox إلى نسخة 85.0.1 وFirefox ESR إلى نسخة 78.7.1، حيث أصدرت Mozilla توضيحًا لهذا التحديث.







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