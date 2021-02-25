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الانضباط تُوقف البلطان وسيبا وحسين عبدالغني 7 مباريات وتغريم الشباب 200 ألف ريال
بعد أحداث مباراة الفريقين

الانضباط تُوقف البلطان وسيبا وحسين عبدالغني 7 مباريات وتغريم الشباب 200 ألف ريال

2021/02/25
الساعة 11:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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الانضباط تُوقف البلطان وسيبا وحسين عبدالغني 7 مباريات وتغريم الشباب 200 ألف ريال حسين عبدالغني والبلطان
المواطن - محمد سمعه

قررت لجنة الانضباط إيقاف خالد البلطان رئيس الشباب 3 مباريات وتغريمه 40 ألف ريال، مع إيقاف سيبا لاعب الليث مباراتين وتغريمه 200 ألف ريال.

وقررت اللجنة أيضًا تغريم الشباب 200 ألف ريال لنشره تصريحًا تضمن إثارة الرأي العام.

كما أشارت اللجنة إلى إيقاف حسين عبدالغني مسؤول النصر مباراتين وتغريمه 40 ألف ريال لمحاولته الاعتداء على مسؤول الفريق المنافس، وعدم ثبوت مخالفة عبدالغني ورد شكوى الشباب بشأن شبهة التمييز العنصري.

كذلك أحالت اللجنة ملف أحد الأشخاص المخالفين في نفس القضية وغير الخاضعين لأحكام لائحة الانضباط والأخلاق إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم حسب الاختصاص.


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