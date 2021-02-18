الحياة الفطرية: صيد الحيوانات البرية محظور حاليًا وإعلان الضوابط والمعايير قريبًا

المواطن - الرياض

أكد المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية أن صيد الكائنات الفطرية الحيوانية البرية محظور خلال الفترة الحالية لانتهاء فترة السماح المعلن عنها من قبل المركز وذلك حتى صدور التنظيم الخاص بالصيد وفق اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية الصادرة مؤخرًا.

ضوابط ومعايير الصيد قريبًا:

وأوضح المركز أن العمل قائم حاليًا لوضع ضوابط ومعايير الصيد بالمملكة وسيتم الإعلان عنها قريبًا بعد مراجعتها واعتمادها، وسيسبق ذلك عقد ورشة العمل الثانية لوضع ضوابط ومعايير الصيد الجديدة بمشاركة العديد من المختصين والعلماء والخبراء من داخل وخارج المملكة، كما سيعقد المركز ورشة عمل خاصة مع نخبة من الصيادين والمهتمين في شؤون الحياة الفطرية لمناقشة الضوابط الجديدة المنظمة للصيد بالمملكة.

وأهاب مركز الحياة الفطرية بالجميع التقيد باللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية لنظام البيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/11o ) بتاریخ 19 / 11/ 1 هـ وكل ما يصدر عن المركز من بیانات بهذا الشأن.

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