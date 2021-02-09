السعودية تسجل 353 حالة كورونا جديدة و4 وفيات

كشفت وزارة الصحة عن تسجيل (353 ) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، كما أعلنت عن تعافي (249) حالة كما تم تسجيل (4) وفيات جديدة.
وبذلك يصل إجمالي الحالات المؤكدة في السعودية إلى (370987) حالة، فيما وصل إجمالي المتعافين إلى (362062) حالة.
حالات كورونا في السعودية
وكانت الفترة الأخيرة شهدت زيادة في عدد حالات كورونا الجديدة، وكذلك في عدد الحالات الحرجة؛ ما دفع المسؤولين في وزارة الصحة والجهات المختصة للتحذير من مخالفة التعليمات وتجاهل تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وجدد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي التأكيد على أن أعلى مسببات الإصابة بفيروس كورونا تأتي من المشاركة في التجمعات العائلية والمناسبات الاجتماعية المخالفة.
وقال العبدالعالي إن الدراسات العالمية كشفت أن أكثر من 80 % من إصابات فيروس كورونا ارتبطت بحفلات الزواج والمناسبات العائلية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن ذلك يتسق مع ما يتم رصده في المملكة.
وكان متحدث الصحة قال في وقت سابق إن بعض السلوكيات التي يتم ممارستها في المطاعم والمناسبات الاجتماعية مثل المصافحة والعناق وعدم التباعد وغيرها، موضحًا أن الالتزام بالسلوكيات والإجراءات الاحترازية هو السبيل الوحيد لتفادي اللجوء إلى إجراءات احترازية مكثفة.
أهلية الحصول على اللقاح
وفي وقت سابق أوضح متحدث الصحة أن أهلية الحصول على لقاح كورونا ستكون أولًا للمواطن والمقيم ممن لديهم رقم هوية وطنية أو رقم إقامة ساري المفعول، ومن خلال تطبيق صحتي.
وكانت وزارة الصحة أعلنت عن بدء التسجيل للحصول على اللقاح ابتداءً من يوم الثلاثاء 15-12-2020، وذلك لجميع المواطنين والمقيمين، وذلك عبر تطبيق “صحتي” لكنها أعادت جدولة مواعيد الجرعات بعد تأخر الشركة المصنعة للقاح في توريد اللقاحات إلى المملكة.
وأكد متحدث الصحة مأمونية وفاعلية اللقاح نظرًا لاجتيازه مراحل اختبار اللقاح بفاعلية وحدوث استجابة مناعية قوية وأجسام مضادة مستمرة، مشيرًا إلى أن جميع من أخذوا اللقاح لم تظهر عليهم أي أعراض غير متوقعة.
تعليق واحد
محمد المقيبل
الكورونا….. و التغيير القادم..الكورونا اجبرت الامهات على التواصل مع أبنائهم لساعات طوال خلال الدراسة اون لاين ، اجبرت المراهقين على الجلوس بالبيوت مع العائلة رغم التقوقع على شاشات الموبايلات، الا انها خطوة مهمة على مسار تصحيح علاقات الأسرة الواحدة ، الكورونا اجبرت الناس على العودة الى أساسيات متطبات الحياة و الاهتمام بها بعدما صارت الكماليات هي هاجس الجيل الجديد… الكورونا باغتت الاقتصادات الغير عادلة في العالم و اصابتها بصدمة قد لا تصحو منها ابدا… ولى عصر الازدحام و الخدمات الاستهلاكية الكثيفة و المولات الضخمة و سفن الكروز و مدن الملاهي و الاستعراضات التنموية الخادعة و العالم سيتجه رغما عنه الى القيمة الأساس (الغذاء، السكن، الملبس ، الصحة). التكنولوجيا تقف عاجزة الان امام فيروس متحور اربك الاقتصادات المبنية على الخدمات و الاسواق الاستهلاكية المزدحمة مقابل فرض الضرائب الباهظة و هي تنتظر من العلم ان يحل لها هذه المعضلة الكبرى. لكن هذه الحلول لا يبدو أنها ستؤدي في النهاية الى حل المشكلة بشكل واقعي و هناك تغيير نمطي جوهري قادم لا بد منه في النموذج الاقتصادي و الاجتماعي بشكل دائم لا رجعة فيه و قد تكون له تداعيات خطيرة في السنوات القليلة القادمة و خصوصا في مجال فرص العمل. الواقع ان البشرية في حالة هلع و ترقب في انتظار متى ستنتهي هذه الكورونا، بينما قد يكون من الاجدى و الاهم هو التركيز على كيفية التأقلم مع التغييرات المؤلمة القادمة و التي قد تكون في كثير منها تصحيحية للانماط و العادات الاجتماعية و الأسرية و الاقتصادية …. و الله اعلم