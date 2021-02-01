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اليوم بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي

اليوم بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي

2021/02/01
الساعة 11:43 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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اليوم بدء التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي هيئة تقويم التعليم والتدريب
المواطن - الرياض
العناوين الفرعية
1 هدف الاختبار التحصيلي:
2 طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:
3 تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

بدأت اليوم الاثنين عملية التسجيل في الاختبار التحصيلي لطلاب الصف الثالث ثانوي.

يذكر أن الاختبار التحصيلي هو مقياس موحد لجميع خريجي المرحلة الثانوية ليكون معيارًا عادلًا ودقيقًا للجميع، مما يساعد الجهات التعليمية فيما بعد الثانوية العامة على اختيار الطلاب الأكثر تحصيلا في مقررات المرحلة الثانوية.​​

هدف الاختبار التحصيلي: 

هو ​قياس تحصيل الطالب في المرحلة الثانوية في مواد محددة..

وتركز أسئلة أقسام هذا الاختبار على المفاهيم العامة في المواد العلمية الآتية:

  • 1- الأحياء
  • 2- الكيمياء
  • 3- الفيزياء
  • 4- الرياضيات

ملحوظة: تشمل أسئلة التحصيل الدراسي المقررات المذكورة في الصفوف الثلاثة من الثانوية العامة قسم العلوم الطبيعية ( العلمي).

طبيعة أسئلة التحصيل الدراسي للتخصصات العلمية:

تتفاوت الأسئلة في أقسام التحصيل الدراسي من حيث طبيعة تركيزها على المستويات المعرفية المختلفة: معرفة – فهم – تطبيق – …. الخ

تغطي الأسئلة صفوف المرحلة الثانوية الثلاثة بالنسب الآتية:

  •  20% من الصف الأول
  •  30% من الصف الثاني
  •  50% من الصف الثالث

وتتوزع الأسـئلة بنسب متقاربة على مواد: الأحياء، الكيمياء، الفيزياء، الرياضيات.​​​​​

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‎تعليق واحد

  1. سارة حبيب

    وطالبات الأدبي هل يشملهم نفس التقسيم للمواد العلمية

    ‎رد

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