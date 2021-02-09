تكليف إسراء عسيري رئيساً تنفيذياً للإعلام المرئي والمسموع

المواطن - الرياض

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع برئاسة معالي وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي قراراً بتكليف الأستاذة إسراء منصور عسيري رئيساً تنفيذياً للهيئة، جاء ذلك خلال جلسة مجلس الإدارة التي عقدت يوم أمس الأول.

ويأتي ذلك ضمن الخطوات التطويرية التي تشهدها الهيئات الإعلامية السعودية خلال الفترة الحالية، وفق توجيهات معالي وزير الإعلام المكلف.

مسيرة حافلة بالإنجازات

وقد استطاعت الأستاذة إسراء عسيري خلال فترة تكليفها برئاسة اللجنة التنفيذية بالهيئة، خلال الفترة الماضية أن تقدم عملاً مهنياً متميزاً، وأعادت تنظيم قطاعات الهيئة وأعمالها، كما ساهمت بإعداد الخطط والتوجهات المستقبلية، إضافة لإدارتها المكتب التنفيذي لمعالي وزير الإعلام المكلف والذي أشرفت على تأسيسه وإدارته منذ إطلاقه.

وتتمتع الأستاذة إسراء عسيري التي تحمل شهادة البكالوريوس في إدارة نظم المعلومات وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال وزمالة معهد ماكين للقيادة التنفيذية، بخبرة تقارب ال18 عاماً في مجالات تقنية المعلومات وريادة الأعمال، وعملت سابقاً في عدة مناصب في جهات مختلفة، حيث تقلدت مناصب قيادية في هيئة الإذاعة والتلفزيون، والصندوق الصناعي، وبنك ساب كما عملت في منظمة وندروومان التقنية ومعهد ماكين في الولايات المتحدة الأمريكية.

تأسيس عدد من الشركات

كما أسست عدداً من الشركات التي من أهمها شركة أي تري للحلول الرقمية إحدى الشركات التي ترعاها إنديفور العالمية في المملكة العربية السعودية.

ومثلت عسيري المملكة في عدد من اللجان المهمة ومنها تحالف رواد الأعمال G20 لأربع دورات، وهي عضو مؤسس في شبكة المهنيات السعوديات.







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