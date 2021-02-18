عارف مهنئًا الاتحاد : 3 نقاط هامة نحو المنافسة

المواطن - مروة نبيل

أعرب الإعلامي جمال عارف عن سعادته بتجاوز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد لعقبة التعاون اليوم، مؤكدًا أن العميد لم يظهر بالمستوى المتوقع خلال أحداث الشوط الأول.

الاتحاد أفضل في الشوط الثاني

وعلق جمال عارف على نتيجة مباراة اليوم، قائلًا: “ألف مبروك لنادي الاتحاد وجمهوره ثلاث نقاط مهمة في مشواره نحو المنافسة.. غاب الاتحاد في الشوط الأول وعاد في الثاني وسجل هدفين”.

وتابع عبر تغريدته عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “المالكي وكمارا وحمد قادوا الفريق في التحولات الهجومية.. فهد المولد مازال يبحث عن نفسه وكان من المفترض استبداله”.

ولم يظهر العميد بالمستوى المتوقع خلال أحداث الشوط الأول من المباراة، وكان متأخرًا بهدف دون رد، إلا أن الأداء تحسن في الشوط الثاني، ليخطف 3 نقاط هامة.

العميد يحول تأخره إلى فوز

وانتهت، منذ قليل، مباراة التعاون ضد الاتحاد التي أُقيمت على ملعب مدينة الملك عبدالله بن عبدالعزيز في بريدة، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بفوز العميد بنتيجة 2/1، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد مباراة اليوم، رفع العميد رصيده إلى 32 نقطة ليُعزز تواجده في المركز الرابع بجدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون عند 25 نقطة في المركز الثامن.

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