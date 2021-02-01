عاصفة ثلجية قوية تضرب واشنطن

المواطن - متابعة

بدأ أول تساقط كبير للثلوج منذ عامين، في العاصمة الأمريكية، واشنطن، وعدد من المناطق المجاورة، في الساعات الأولى من صباح الأحد؛ وذلك بسبب عاصفة ثلجية، وبحلول العاشرة صباحًا تجاوز ارتفاع تراكم الثلوج في بعض الأحياء 8 سنتيمترات.

تحذيرات من عاصفة ثلجية:

وأطلقت خدمة الطقس الوطنية، منذ أيام، تحذيرات من تراكم الثلوج وإغلاق بعض الطرقات، تحسبًا لهطول ثلجي لم تشهد له المنطقة مثيلًا منذ سنوات.

وانتقلت الثلوج إلى أجزاء من ولايتي فرجينيا وماريلاند قبل فجر الأحد، ثم انتشرت في الجنوب والغرب، وسرعان ما غلفت المنطقة بأكملها، وستشمل العاصفة عدة مدن في ولايات ميريلاند وفيرجينيا ووست فرجينيا وبنسلفانيا ونيوجرزي ونيويورك، وغيرها في الشمال الشرقي.

تراكم الثلوج في واشنطن:

وسيحدث معظم تراكم الثلوج في واشنطن ومحيطها يوم أمس الأحد، حيث يمكن أن يصل ارتفاعه إلى أكثر من 12 سنتيمترًا، ولكن مع انتهاء العاصفة يوم الثلاثاء يمكن أن يصل ارتفاع الثلوج في بعض المناطق إلى 20 سنتيمترًا.

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