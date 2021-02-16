‎الرئيسية
العالم
عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 ملايين منزل
لقي فيها 6 أشخاص مصرعهم

عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 ملايين منزل

2021/02/16
الساعة 12:57 مساءً
- ‎فيالعالم, جديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 ملايين منزل العاصفة تدمر الشركات
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف
العناوين الفرعية
1 إلغاء رحلات الطيران وإغلاق الشركات في أمريكا
2 انقطاع الكهرباء عن مخازن اللقاح

لقي ما لا يقل عن ستة أشخاص مصرعهم وسط عاصفة مخيفة خطيرة اجتاحت جميع أنحاء أمريكا، والتي تركت أيضًا ما يقرب من 5 ملايين منزل وشركة في تكساس دون كهرباء، كما تسببت في سلسلة من الأعاصير الشديدة في الجنوب الغربي.

وقالت الشرطة إن هناك أشخاصاً تُوفوا بسبب شدة البرد، منهم رجل ثمانيني سقط في حديقته الأمامية وتقطعت به السبل في البرد لعدة ساعات، وكانت أكثر الوفيات مأساوية هي لطفل في العاشرة سقط في بركة مجمدة وغرق، كما سقطت شقيقته البالغة 6 سنوات وباتت حالتها حرجة.

عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 مليون منزل  (1)
بحيرة مجمدة

إلغاء رحلات الطيران وإغلاق الشركات في أمريكا

تم ربط جميع الوفيات بالعاصفة الشتوية أوري، التي تسببت في انخفاض درجات الحرارة عبر السهول الكبرى، مما تسبب في إلغاء رحلات الطيران وإغلاق الشركات على نطاق واسع.

ويعاني 4.38 مليون شخص في ولاية لون ستار وحدها من انقطاع التيار الكهربائي وشهدت ولاية أوريغون أكثر من 303 آلاف انقطاع، ولويزيانا أكثر من 110 آلاف حالة انقطاع.

وفي جورجيا وفلوريدا، تضررت العديد من المنازل والمباني، وهم مهددون بسلسلة من الأعاصير، كما حذر المسؤولون من أن المنازل في الولاية التي لا تزال بدون كهرباء لن تتعرض للتدفئة حتى نهاية الأسبوع الجاري على الأقل.

عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 مليون منزل  (1)
وقف حركة الطيران

انقطاع الكهرباء عن مخازن اللقاح 

وشملت الانقطاعات الهائلة للتيار الكهربائي في جميع أنحاء هيوستن بـ أمريكا، مرفقًا يخزن 800 جرعة من لقاح موديرنا ضد فيروس كورونا.

وقال جيسون فورتادو، أستاذ الأرصاد الجوية بجامعة أوكلاهوما: إننا نعيش حدثًا تاريخيًا حقًا يحدث الآن، حدث الطقس هذا، إنه غير مسبوق، نحن جميعًا نعيش هنا ونعرف ذلك، مضيفًا أن معايير التصميم لشتاء تكساس لم يكن مصممًا لمثل هذا الطقس.

عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 مليون منزل  (5)
عاصفة مخيفة تضرب أمريكا
عاصفة مخيفة تضرب أمريكا وتقطع الكهرباء عن 5 مليون منزل  (1)
الثلوج تغطي الشوارع

شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.



شارك الخبر
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :