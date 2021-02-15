عبدالرحمن العبيد يُنعش مران النصر

المواطن - مروة نبيل

عاد عبدالرحمن العبيد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

النصر يواصل الاستعداد بمشاركة العبيد:

وبدأ النصر الاستعداد لمباراة القادسية المقبلة، حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي أمام الشباب بتمارين لياقية واسترجاعية، وانطلقت الحصة التدريبية بجوانب لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب.

وطبق المدير الفني الكرواتي ألين هورفات عددًا من الجمل التكتيكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة مع منتصف الملعب بمشاركة عبدالرحمن العبيد.

وكان عبدالرحمن العبيد قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة العالمي ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز الثامن.

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