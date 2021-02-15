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عبدالرحمن العبيد يُنعش مران النصر
استعدادًا لمباراة القادسية المقبلة

عبدالرحمن العبيد يُنعش مران النصر

2021/02/15
الساعة 11:27 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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عبدالرحمن العبيد يُنعش مران النصر العبيد - المصدر @AlNassrFC
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 النصر يواصل الاستعداد بمشاركة العبيد:
2 العالمي في دوري محمد بن سلمان:

عاد عبدالرحمن العبيد إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر الجماعية، اليوم الاثنين، بعد تعافيه من الإصابة التي أبعدته خلال الفترة الماضية.

النصر يواصل الاستعداد بمشاركة العبيد:

وبدأ النصر الاستعداد لمباراة القادسية المقبلة، حيث اكتفى اللاعبون الذين شاركوا بشكل أساسي أمام الشباب بتمارين لياقية واسترجاعية، وانطلقت الحصة التدريبية بجوانب لياقية متنوعة بدأها بالجري حول الملعب.

 

النصر
جانب من المران – المصدر @AlNassrFC

وطبق المدير الفني الكرواتي ألين هورفات عددًا من الجمل التكتيكية للاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر قبل أن يختتم الحصة التدريبية بمناورة مع منتصف الملعب بمشاركة عبدالرحمن العبيد.

وكان عبدالرحمن العبيد قد تعرض لإصابة في الركبة خلال مباراة العالمي ضد الاتحاد ضمن منافسات الجولة الـ15 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي طوال الفترة الماضية.

عبدالرحمن العبيد
العبيد – المصدر @AlNassrFC

العالمي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره القادسية، مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل العالمي المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 25 نقطة، بالتساوي مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية صاحب المركز الثامن.


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