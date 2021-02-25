عبدالرحمن بن مساعد: اللهم أدم على ولي العهد نعمة الصحة والعافية

توجه الأمير عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز بالدعاء للمولى عز وجل أن يمن على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بالصحة والعافية.
وقال ابن مساعد، عبر حسابه في “تويتر”: “اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا ولبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه”.
اللهم وأعزه ووفقه وانصره وأدم عليه نعمة الصحة والعافية واحفظه لنا و لبلاده وشعبه ولأهله ومحبيه https://t.co/uBgOsAZlyL
— عبدالرحمن بن مساعد بن عبدالعزيز (@abdulrahman) February 24, 2021
وكان ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، قد غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
وأعلن الديوان الملكي مساء أمس الأربعاء أن صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية.
وجاء في نص بيان الديوان الملكي:
“بيان من الديوان الملكي”
أجرى صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع- حفظه الله- عملية جراحية بالمنظار لاستئصال التهاب الزائدة الدودية صباح هذا اليوم الأربعاء 12/ 7/ 1442هـ الموافق 24/ 2/ 2021م في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، وقد تكللت هذه العملية ولله الحمد بالنجاح، هذا وقد غادر سموه- حفظه الله- المستشفى بعد أن منّ الله- جل جلاله- عليه بالصحة والعافية.
حفظ الله ولي العهد ووقاه من كل مكروه ومتعه بالصحة والعافية.
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