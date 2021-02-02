عبدالله الحمدان يخطف الأنظار في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

ظهر عبدالله الحمدان بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب خلال منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان هذا الموسم.

عبدالله الحمدان يتألق

وشارك عبدالله الحمدان صاحب الـ21 عامًا في جميع مباريات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وساهم في تسجيل 10 أهداف حتى الآن، ليكون من أبرز لاعبي البطولة وليس نادي الشباب.

ونجح عبدالله الحمدان في تسجيل هدفين في مباراتي العين والوحدة ضمن منافسات الجولتين الـ13 و15، فيما تمكن من صناعة 8 أهداف خلال 15 مباراة، ليتصدر قائمة أكثر اللاعبين صناعة للأهداف في الموسم الرياضي الحالي.

وكان نادي الهلال قد أعلن مؤخرًا عن تعاقده رسميًّا مع المهاجم الحمدان لتمثيل صفوف الفريق الأول لكرة القدم لمدة 5 مواسم، بداية من الموسم الرياضي المقبل، في صفقة انتقال حر بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الأخيرة من عقده مع الشباب.

الشباب في دوري محمد بن سلمان

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب لمواجهة نظيره الرائد، مساء يوم السبت المقبل، على ملعب الأمير خالد بن سلطان في الرياض، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

واستغل الشباب تأجيل مباراة الهلال ضد العين في الجولة الـ16، وفاز على الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ليتصدر جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة.







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