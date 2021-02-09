عبدالله الحمدان يُعلق على ظهوره الأول مع الهلال

المواطن - مروة نبيل

أعرب عبدالله الحمدان عن سعادته بمشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال للمرة الأولى بعد الانتقال إلى صفوفه من الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

عبدالله الحمدان سعيد بالفوز

وعلق عبدالله الحمدان قائلًا: “الحمد لله على تحقيق الفوز وألف مبروك لعشاق الزعيم.. فرحتي مضاعفة بفوز الهلال وظهوري الأول في تشكيلة كبير القارة”.

وتابع الحمدان عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، قائلًا: “وحمدًا لله على سلامة كابتنا سلمان الفرج وترجع أقوى بإذن الله.. وألف سلامة للكابتن محمد كنو”.

وكان نادي الهلال قد أعلن في قبل يومين عن شراء المدة المتبقية من عقد عبدالله الحمدان مع نادي الشباب، لينتقل إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالزعيم خلال فترة الانتقالات الشتوية، بعد الحصول على توقيعه من قبل لمدة 5 مواسم.

الهلال يتجاوز العين بخماسية

ولعب العين ضد الهلال على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت باستعادة الزعيم لنغمة الانتصارات وتحقيق فوز عريض بـ5 أهداف دون رد.

وبعد مباراة اليوم، رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال رصيده إلى 33 نقطة، ليتقدم إلى المركز الثاني في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما يتذيل العين الترتيب بـ13 نقطة.







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