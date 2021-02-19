عبد الرزاق حمد الله في مرمى الانتقادات

المواطن - مروة نبيل

يُعاني المغربي عبد الرزاق حمد الله من تراجع المستوى مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر هذا الموسم، الأمر الذي عرضه لانتقادات قوية من الجماهير.

الجماهير تنتقد عبد الرزاق حمد الله

وأعربت الجماهير النصراوية عبر موقع “تويتر”، عن استيائها من تراجع مستوى عبد الرزاق حمد الله خلال منافسات الموسم، وطالبوا بعدم الدفع به في المباريات المقبلة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين خاصة أن الفريق كان يسير بشكل أفضل.

وقال حليان: “سبع مباريات متتالية يبدأ برائد.. ستة انتصارات وتعادل سجل خلالها 17 هدفًا.. عاد عبد الرزاق حمد الله أساسيًا آخر ثلاث مباريات هزيمتين وتعادل/ سجل الفريق هدفًا وحيدًا فقط.. مشكلتكم واضحة: اختاروا .. النصر أو حمد الله”.

وأضاف خالد المصيبيح: “للتاريخ كل جمعة.. بمناسبة ضربات الجزاء المهدرة للنصر فتاريخيًا تعاقب على تنفيذها محمد سعد ثم عيد الصغير ثم العقربي ثم ماجد ثم السهلاوي ثم حمد الله ويعتبر حمد الله الأكثر إهدارًا لها بواقع ٨ ضربات”.

وتابع قائلًا: “النصر حصل هذا الموسم على ١١ ضربة جزاء سجل منها ٥.. أفقد إهدار ٦ عدد من النقاط”، وعلق آخر قائلًا: “بكل صدق.. قبل دخول عبد الرزاق حمد الله أساسيًا كان وضع الفريق ممتازًا ونفوز بكل قوة، لأنه غير جاهز فنيًا!!”.

وعلق محمد العنزي قائلًا: “كان موجود حمد الله النصر موجود أسفل الترتيب.. ذهب حمد الله ذهب النصر إلى أعلى الترتيب.. رجع حمد الله رجع النصر إلى أسفل الترتيب!”، وقال آخر: ” حمد الله من يوم إلى آخر يثبت أنه مفلس لم يعد يملك ما يقدمه لنصر”.

وكتب محمد العسيري: “هذه الحقيقة للأسف.. حمد الله غير جاهز والمفروض يكون على دكة البدلاء هو وأمرابط.. صدقوني لو ركز المدرب على العنصر الجاهز وخاصة اللاعبين المحليين كان النصر في أحسن مركز في الدوري.. بإذن الله تتعدل الأمور ونحقق كأس الملك مع تحسين موقع النصر في الدوري”.

النصر في دوري محمد بن سلمان

ولعب القادسية ضد النصر على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، مساء أمس الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وخسر العالمي بهدف دون رد، الأمر الذي أثار غضب الجماهير.

وتجمد رصيد العالمي عند 25 نقطة، ليتراجع إلى المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، من الفوز 7 مرات والتعادل في 4 مواجهات، والخسارة في 8 لقاءات.

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