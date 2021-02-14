عضو هلالي سابق يُوجه رسالة نارية لإدارة الزعيم

المواطن - محمد سمعه

وجه الإعلامي عبدالكريم الجاسر عضو مجلس إدارة نادي الهلال السابق، رسالة نارية لإدارة فهد بن نافل، وذلك بسبب العثرات التي تعرض لها الفريق الكروي الأول وكان آخرها بالخسارة ضد ضمك.

وغرد الجاسر قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “الزعيم بحاجة لتدخل عاجل وإدارة تُدرك خطورة الوضع، وتتحمل مسؤولياتها لتعديل المسار وإقناع عشاق الفريق أنها معهم، وعلى نفس الخط، وأنها تستحق ثقتهم وقادرة على قيادة النادي بالظروف الصعبة”.

وأضاف الجاسر: “القضية ليست تبريرات، تُساق للجماهير فقط، المسألة هي قيادة نادٍ كبير بحجم الأزرق، ومحبوه لا يقبلون هذا الوضع”.

إحصائية سلبية لـ الهلال في آخر 10 مباريات

وحقق الأزرق إحصائية سلبية في آخر 10 مباريات خاضها حيث خسر 3 مباريات وفاز مرتين وتعادل في 5 لقاءات، وهي إحصائية لا تليق بفريق عريق مثل الأزرق.

وكان الأزرق خسر لقب السوبر السعودي يوم 30 يناير الماضي بثلاثية دون مقابل أمام النصر في المباراة التي أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض. وبدأت المباراة ضد ضمك بضغط هجومي متبادل بين الفريقين، حيث لم ينجح الزعيم في هز الشباك بسبب التألق الدفاعي للاعبي ضمك. بسالة ضمك الدفاعية تحرم الأزرق من إحراز الأهداف ومن كرة رأسية في الدقيقة الرابعة والأربعين، تمكن مدافع ضمك فاروق شافعي من إحراز الهدف الأول للفريق الضمكاوي في شباك الحارس حبيب الوطيان، مستغلًا خطأً دفاعيًا قاتلًا من لاعبي الزعيم.

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