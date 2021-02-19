عقرب الدم يبدأ اليوم ويستمر 13 يومًا

المواطن - الرياض

قال الراصد الفلكي الدكتور خالد الزعاق: إن اليوم هو أول موسم عقرب الدم، وتبدأ معه المظاهر الشتوية بالانحدار السريع.

بدء عقرب الدم:

وأضاف الزعاق، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أن اليوم الجمعة هو أول موسم العقرب الثاني، الذي يسميه أهالينا- رحمهم الله- (عقرب الدم)، وفيه تبدأ المظاهر الشتوية بالانحدار السريع، متابعًا أنه مع نهاية العقارب الثلاث، تبدأ المظاهر الصيفية بالزحف المستمر.

ولفت إلى أن مدة عقرب الدم 13 يومًا، يخلفها الدسم.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا:

وكشف المركز الوطني للأرصاد عن درجات الحرارة المتوقعة غدًا السبت 08/ 07/ 1442هـ الموافق 20/ 02/ 2021م ، حيث من المتوقع أن تسجل طريف وتبوك أدنى درجة عند 3 مئوية، فيما تسجل القريات وسكاكا 4 درجات.

كما توقعت الأرصاد أن تسجل كل من عرعر ورفحاء 5 درجات، فيما تسجل حائل وحفر الباطن 6 درجات في كل منها، بينما تسجل جازان أعلى درجة حرارة غدًا عند 31، فيما تسجل مكة 27 درجة والرياض 23 وجدة 27 والمدينة المنورة 23 درجة.

حالة الطقس غدًا:

وتوقع المركز أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على مناطق نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على مناطق الرياض، القصيم، حائل والمنطقة الشرقية وأجزاء من منطقة الحدود الشمالية.

كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من شمال ووسط وشرق المملكة كذلك على المرتفعات الجنوبية الغربية.

شارك الخبر







شارك الخبر