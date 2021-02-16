علاج الغازات في البطن بـ5 خطوات فقط

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

قد يكون التجشؤ والغازات والانتفاخ أمرًا محرجًا وغير مريح، إليك أسباب حدوث ذلك وكيفية علاج الغازات في البطن.

وغالبًا ما تكون هذه الأمور طبيعية وشائعة، لكن هذه العلامات والأعراض لا تشير عادةً إلى حالة كامنة خطيرة وغالبًا ما يتم تقليلها بتغييرات بسيطة في نمط الغذاء اليومي، لكن عندما يتعارض ذلك مع الأنشطة اليومية، فقد يكون هناك خطأ ما، ويتوجب حينها زيارة الطبيب.

انتفاخ البطن: تراكم الغازات في الأمعاء

ينتج الغاز في الأمعاء الدقيقة أو القولون عادةً عن هضم أو تخمر الطعام غير المهضوم بواسطة البكتيريا الموجودة في الأمعاء، ويمكن أن تتكون الغازات أيضًا عندما لا يقوم الجهاز الهضمي بتفكيك مكونات معينة في الأطعمة تمامًا، مثل الغلوتين الموجود في معظم الحبوب أو السكر في منتجات الألبان والفاكهة.

وقد تشمل المصادر الأخرى للغازات المعوية ما يلي:

بقايا الطعام في القولون، تغير في بكتيريا الأمعاء الدقيقة، ضعف امتصاص الكربوهيدرات، اضطراب الجهاز الهضمي، اللاكتوز، الفركتوز، بحسب موقع عيادة مايو كلينيك.

كيفية علاج الغازات في البطن

1- أولى خطوات العلاج، هي تجنب بعض الأطعمة المسببة للغازات مثل: الفاصوليا والبازلاء والعدس والملفوف والبصل والبروكلي والقرنبيط والأطعمة المصنوعة من الحبوب الكاملة والفطر وبعض الفواكه والمشروبات الغازية.

2- اقرأ الملصقات، إذا كانت منتجات الألبان تسبب لك مشكلة، فقد تكون لديك درجة من عدم تحمل اللاكتوز، انتبه لما تأكله وجرب الأصناف قليلة اللاكتوز أو الخالية من اللاكتوز.

3- لاحظ أن بعض الكربوهيدرات غير القابلة للهضم الموجودة في الأطعمة الخالية من السكر (السوربيتول والمانيتول والإكسيليتول) قد تؤدي أيضًا إلى زيادة الغازات.

4- قلل من تناول الأطعمة الدهنية، حيث تعمل الدهون على إبطاء عملية الهضم، مما يمنح الطعام وقتًا أطول للتخمر.

5- قلل مؤقتًا من الأطعمة الغنية بالألياف، ففي حين أنها تتمتع بالعديد من الفوائد إلا أن العديد من أنواعها تعد أيضًا من أكبر مسببات غازات البطن.

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