علي البليهي يحسم موقفه حول المشاركة ضد النصر

المواطن - محمد سمعه

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حسم علي البليهي مدافع الهلال، مصيره بشكل نهائي حول المشاركة في مباراة النصر غدًا الثلاثاء.

ولم يشارك البليهي في تدريبات أزرق العاصمة خلال اليومين الماضيين بسبب الإصابة، حيث نشر صورة له اليوم وهو داخل أحد المستشفيات لإجراء أشعة على موضع إصابته العضلية.

علي البليهي ثامن لاعب قد يغيب عن الديربي

وسيكون علي البليهي ثامن لاعب من الهلال يغيب عن مواجهة النصر بعد كل من “هيون سو، هتان باهبري، سلمان الفرج، الحارس عبدالله المعيوف، صالح الشهري، محمد كنو، مد الله العليان”.

ويترقب عشاق كرة القدم السعودية، غدًا الثلاثاء ديربي النصر والهلال الذي ينطلق ضمن منافسات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

موعد لقاء النصر والهلال

وسيبدأ اللقاء في تمام الساعة الـ8:35 مساءً بتوقيت المملكة على ملعب “مرسول بارك” معقل نادي النصر في الرياض.

ويرغب العالمي في تحقيق الفوز، وذلك بعد الخسارة في آخر جولتين دوريًا من فريقي الشباب والقادسية، أما الهلال فيود تحت قيادة مدربه البرازيلي روجيرو ميكالي تحقيق الفوز من أجل الوصول للنقطة رقم 39 والمنافسة على صدارة الدوري.

وستنقل قناتا KSA SPORTS HD 1 و KSA SPORTS HD 2 وقائع مباراة النصر والهلال على ملعب مرسول بارك.

وسيكون وعد ميكالي لجماهير الأزرق هو الفوز، خاصة أن الفوز سيعطي دفعة معنوية لنجوم الأزرق، بعد أن خسروا السوبر السعودي أمام النصر يوم 30 يناير الماضي، إضافة للصعود للصدارة في حال خسر الشباب من الأهلي، بجانب عودة الثقة للفريق الأزرق، الذي تأثر مؤخرًا بالنتائج المتعثرة بالأخص ضد فريقي أبها وضمك.

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