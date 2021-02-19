عمالة مخالفة للإجراءات الاحترازية في حي صفوان أحد رفيدة!

المواطن- فهدالقحطاني- أحدرفيدة

رصدت “المواطن” تجمعات عمالية مخالفة في حي صفوان التابع لمحافظة أحد رفيدة.

مخالفات بالجملة:

وتتجمع العمالة الوافدة للبلاد بشكل كبير في الحي خصوصًا وقت المساء عند عودتهم من الأعمال، مخالفين تعليمات وزارة الصحة في التقيد بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيرس كورونا.

كما رُصد تجمع لتلك العمالة في بيوت شعبية مقسمة على شكل غرف يتواجد بها عدد مخالف حسب الاحتياطات الاحترازية علاوةً على افتقادها النظافة في ظل غياب الجهات المعنية في المتابعة الميدانية لمساكنهم ومحاسبة المخالفين حسب الأنظمة.

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