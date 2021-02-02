عمر السومة الأكثر تسديدًا في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

يواصل السوري عمر السومة تألقه مع الأهلي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويُحقق رقمًا مميزًا خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي.

عمر السومة الأكثر تسديدًا

وعلى الرغم من تراجع مستوى عمر السومة في بعض المباريات، إلا أنه يُعد اللاعب الأكثر تسديدًا للكرة في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بـ62 تسديدة، نجح في تسجيل 8 أهداف منها.

وكان النادي الأهلي قد نجح في تجديد عقد عمر السومة ليستمر صفوف الفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2024، بعد فترة من الشائعات حول احتمالية رحيله عن الراقي، وسط أنباء عن تفاوض الهلال لضمه.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويستعد لمواجهة الوحدة في الجولة الـ17، يوم الخميس المقبل.

الأكثر تسديدًا في دوري محمد بن سلمان

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن قائمة أكثر اللاعبين تسديدًا بعد مرور 16 جولة، والتي يتصدرها السومة، ثم نجم نادي الوحدة، هيرناني فورتيس بـ49 تسديدة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، بافيتيمبي غوميز في المركز الثالث بالقائمة بعدما قام بـ47 تسديدة، يليه نجم فريق الاتحاد، البرازيلي رومارينيو بـ45 تسديدة، وحل نجم نادي الباطن، فابيو أبرو خامسًا بـ45 تسديدة أيضًا.







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