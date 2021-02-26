عمر السومة يخطف الأنظار ضد الفيصلي

المواطن - مروة نبيل

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يُقدم السوري عمر السومة مستوى مميزًا مع الأهلي ضد الفيصلي خلال الفترة الماضية، ويسعى لمواصلة التألق وهز الشباك في المباراة المقبلة.

عمر السومة يتألق

ودائمًا ما يتألق عمر السومة في مباريات الأهلي ضد الفيصلي، حيث شارك في 9 مواجهات، وساهم في تسجيل 7 أهداف، حيث نجح في هز الشباك 5 مرات، وقدم تمريرتين حاسمتين، والتي كان آخرها هدفه في مواجهة الفريقين بالدور الأول.

وأصبح عمر السومة الهداف التاريخي لمنافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وتجاوز ناصر الشمراني صاحب الـ126 هدفًا، ويأمل الاستمرار في هز الشباك وتحقيق مزيد من الأرقام القياسية.

وكان عمر السومة وحارس المرمى محمد العويس قد أثارا حالة من الجدل بتصريحات صادمة بعد الخسارة ضد الشباب، مؤكدين أن النادي الأهلي يعيش وضعًا مأسويًّا خلال الفترة الحالية، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

الأهلي في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، يستعد الراقي لمواجهة نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيصلي، مساء يوم غد السبت، على ملعب مدينة المجمعة الرياضية ضمن منافسات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل المباراة المقبلة، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 35 نقطة، فيما يقع الفيصلي في المركز العاشر برصيد 26 نقطة.

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