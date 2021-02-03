عمر السومة ينعش مران الأهلي

المواطن - مروة نبيل

شارك المهاجم السوري عمر السومة في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الجماعية، بعد تعافيه من الإصابة التي كان يُعاني منها.

عمر السومة يُشارك في التدريبات:

وظهر عمر السومة في المران الجماعي، مساء يوم الثلاثاء، لتتأكد جاهزيته للمشاركة في مباراة الوحدة المقبلة، ويتوقع أن يُبقيه المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش على مقاعد البدلاء على أن يدفع به في جزء من المواجهة.

وكان عمر السومة قد تعرض لإصابة بتمزق في العضلة الضامة خلال مباراة الأهلي ضد أبها، وأثبتت الفحوصات حاجته إلى فترة راحة وعلاج لمدة 10 أيام، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

ويسير السومة بشكل جيد مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي هذا الموسم، حيث نجح في تسجيل 8 أهداف خلال 13 مباراة خاضها معه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويطمح لمواصلة التسجيل والمنافسة على لقب الهداف.

الأهلي في دوري محمد بن سلمان:

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره الوحدة على ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، مساء يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الـ17 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، من الفوز في 9 مباريات والتعادل في 3 لقاءات، والخسارة في 4 مواجهات.







شارك الخبر