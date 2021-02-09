عملة بيتكوين تتجاوز الـ 46 ألف دولار

المواطن - متابعة

قفزت عملة بيتكوين الرقمية اليوم الثلاثاء، لمستوى قياسي جديد، وتجاوزت قيمة الـ 46 ألف دولار.

ويأتي الصعود المتواصل للعملة المشفرة، بعد إعلان شركة “تسلا” لصناعة السيارات الكهربائية عن استثمار 1.5 مليار دولار في أكبر عملة رقمية.

وسجلت عملة بيتكوين المشفرة سعراً وصل إلى 46 ألفاً و828 دولاراً، بنسبة ارتفاع 22%.

بيتكوين ترتفع لأعلى مستوى

وكانت عملة بيتكوين قد ارتفعت لأعلى مستوى لها على الإطلاق بعد أن قالت شركة تسلا إنها استثمرت 1.5 مليار دولار وستبدأ في قبول العملة المشفرة كطريقة للدفع.

هذه القفزات جاءت بعد أن إعلان شركة تسلا عن قبولها بيتكوين كجزء من تحديث لسياستها الاستثمارية، وفقاً لإحدى الوثائق.

نوع من الاستثمار

ويعتبر ذلك علامة أخرى على أن العملة المشفرة تكتسب قوة جذب واسعة كنوع من الاستثمار.

وغالباً ما يروج المتحمسون للأصل الرقمي باعتباره وسيلة تحوط ضد التضخم ومخزناً للقيمة في عالم غارق في الحوافز وطباعة الأموال من البنك المركزي المتفشي.

قال كبير محللي السوق في وسيط الفوركس أواندا كورب، إدوارد مويا، “إذا استمر اهتمام المؤسسات والشركات في النمو خلال الشهر المقبل، فيمكن أن تستهدف بيتكوين مستوى يتجاوز الـ 45000 دولار”.







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