غرفة الإحساء تعلن عن 30 وظيفة للنساء

المواطن - الأحساء
أعلنت غرفة الأحساء عن توفر 30 وظيفة تقنية شاغرة للنساء، وذلك للعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت الغرفة مسميات الوظائف، وهي كالتالي:
– Python Developer
– Android Developer
– iOS Developer
– UI/UX Developer
– Software Tester (4 وظائف)
– ERP Business Analyst
واشترطت غرفة الأحساء على المتقدمين إجادة اللغة الانجليزية ، والإلمام بلغة البرمجة والتطبيقات.
وأضافت غرفة الأحساء أن التقديم متاح الآن داعية الراغبات في التقديم لتقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).
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