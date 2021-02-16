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حصاد اليوم
غرفة الإحساء تعلن عن 30 وظيفة للنساء

غرفة الإحساء تعلن عن 30 وظيفة للنساء

2021/02/16
الساعة 1:51 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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غرفة الإحساء تعلن عن 30 وظيفة للنساء
المواطن - الأحساء

أعلنت غرفة الأحساء عن توفر 30 وظيفة تقنية شاغرة للنساء، وذلك للعمل في القطاع الخاص.
وأوضحت الغرفة مسميات الوظائف، وهي كالتالي:

– Python Developer

– Android Developer

– iOS Developer

– UI/UX Developer

– Software Tester (4 وظائف)

– ERP Business Analyst

واشترطت غرفة الأحساء على المتقدمين إجادة اللغة الانجليزية ، والإلمام بلغة البرمجة والتطبيقات.

وأضافت غرفة الأحساء أن التقديم متاح الآن داعية الراغبات في التقديم لتقديم السيرة الذاتية على البريد الإلكتروني التالي ([email protected]).

 


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‎تعليق واحد

  1. أم محمد

    تبدأ الرواتب من كم

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