غرم العمري يُحدد هوية المدافع الأفضل لـ الأهلي

المواطن - محمد سمعه

حدد الناقد الرياضي غرم العمري هوية المدافع الأفضل للنادي الأهلي، من أجل التحرك والتعاقد معه قبل نهاية فترة الانتقالات الشتوية.

مدافع عربي خيار أفضل لـ الأهلي:

وقال العمري في برنامج “الدوري مع وليد”: “الأفضل للراقي ضم مدافع من جنسية عربية، لسهولة التواصل مع اللاعبين وأن يكون قائدًا مثل المصري أحمد حجازي مع نادي الاتحاد”.

وأضاف العمري: “كان هناك فرصة للراقي لضم المدافع المغربي بدر بانون، ولكن إدارة الراقي لم تفوق في التفاوض معه، وها هو يتألق الآن مع الأهلي المصري بمونديال الأندية”.

دفاع الراقي بحاجة لتقوية:

وأكد سلطان اللحياني الناقد الرياضي على أن الراقي بحاجة لضم مدافع جيد من أجل المنافسة على الفوز بلقب دوري المحترفين بالموسم الحالي.

وأصبح رصيد الراقي بعد الفوز 33 نقطة في صدارة دوري المحترفين مؤقتًا قبل مباراة الشباب والرائد، بينما تجمد رصيد الوحدة عند 21 نقطة في المركز العاشر.







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