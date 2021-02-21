غش كبير في قطع غيارات السيارات والفارق يصل لـ600 ريال!

المواطن - الرياض

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أكد عبدالرحمن الخالدي، صانع المحتوى المهتم بمجال السيارات، أن هناك غشًّا كبيرًا في مجال قطع غيارات السيارات.

أ. عبدالرحمن الخالدي – صانع محتوى مهتم بمجال السيارات:

الكثير من القطع في أنواع سيارات تركب في سيارات أخرى بدون مشاكل، والطلب "أونلاين" لا يسعف المستهلك في موضوع الوقت..#برنامج_ياهلا#روتانا_خليجية pic.twitter.com/yBFGuSPrdK — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) February 21, 2021

وأضاف الخالدي، في تصريحات إلى برنامج “يا هلا” المذاع على قناة روتانا خليجية، أن بعض المحلات تستغل جهل المستهلك لتبيع له القطعة المقلدة بسعر القطعة الأصلية، متابعًا أن تفاوت الأسعار في مجال قطع غيار السيارات كبير جدًّا.

تفاوت كبير:

وضرب مثلًا بموقف حدث معه، حيث طلب إحدى القطع فوجد قيمتها 900 ريال ولكنه اشتراها من وكيل آخر بـ250 ريالًا.

ورأى المهتم بمجال السيارات أن الكثير من القطع في أنواع المركبات تُركب في سيارات أخرى بدون مشاكل، والطلب “أونلاين” لا يسعف المستهلك في موضوع الوقت.

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