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غلطة سراي يخطط لشراء عقد مصطفى محمد
بعد انطلاقته المميزة مع الفريق

غلطة سراي يخطط لشراء عقد مصطفى محمد

2021/02/16
الساعة 7:24 مساءً
- ‎فيالرياضة العالمية, حصاد اليوم
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غلطة سراي يخطط لشراء عقد مصطفى محمد احتفال مصطفى محمد - المصدر @Galatasaray
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 غلطة سراي يستعير مهاجم الزمالك
2 مصطفى محمد يخطف الأنظار

نجح المهاجم المصري مصطفى محمد في فرض نفسه على التشكيلة الأساسية لفريق غلطة سراي التركي سريعًا، ما دفع إدارة النادي للتفكير في شراء عقده بشكل نهائي من الزمالك.

غلطة سراي يستعير مهاجم الزمالك

وتعاقد غلطة سراي مع مصطفى محمد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة لمدة موسم ونصف من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع وجود بند يُتيح بالحصول على خدماته بشكل نهائي.

وجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء في مباراته الأولى بقميص غلطة سراي بعد أقل من 48 ساعة على وصوله إلى تركيا، وشارك في الشوط الثاني من مباراة باشاك شهير، وتمكن من هز الشباك في الدقائق الأخيرة من ركلة جزاء.

 

غلطة سراي
مصطفى يحتفل بالهدف – المصدر @Galatasaray

مصطفى محمد يخطف الأنظار

وشارك مصطفى محمد صاحب الـ23 عامًا بشكل أساسي في الثلاث مباريات التالية، ونجح في هز الشباك خلالها، ما دفع إدارة نادي غلطة سراي للتفكير في تفعيل بند شراء عقده مقابل 4 ملايين دولار، بخلاف مليوني دولار قيمة الإعارة.

وشددت صحيفة “فوتو ماك” التركية، اليوم الثلاثاء، على أن إدارة نادي غلطة سراي تُخطط لشراء عقد المهاجم المصري خلال الأيام المقبلة، مع وضع شرط جزائي ضخم يصل إلى 25 مليون يورو، لتأمين استمراره مع الفريق، بعد تألقه اللافت ما يجذب أنظار الأندية الأوروبية إليه، خاصة أنه يمتاز بالقوة والمهارة وصغر السن.


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