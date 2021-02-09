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غوميز وثاني سوبر هاتريك في دوري محمد بن سلمان
بعد تألقه اللافت بمباراة العين ضد الهلال

غوميز وثاني سوبر هاتريك في دوري محمد بن سلمان

2021/02/09
الساعة 7:42 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز وثاني سوبر هاتريك في دوري محمد بن سلمان غوميز - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 غوميز صاحب ثاني سوبر هاتريك
1.1 4 هاتريك في دوري محمد بن سلمان

تألق مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشكل لافت خلال مباراة العين ضد الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز صاحب ثاني سوبر هاتريك

ولعب العين ضد الهلال على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتحقيق الزعيم بخماسية دون رد.

وتألق بافيتيمبي غوميز بشكل لافت خلال مباراة العين ضد الهلال اليوم، ونجح في تسجيل 4 أهداف في الدقائق 9، 50، 57 و78، ليكون ثاني لاعب يتمكن من إحراز سوبر هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحصل على كرة اللقاء.

غوميز
غوميز – المصدر @Alhilal_FC

ورفع الفرنسي غوميز رصيده إلى 12 هدفًا، لينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 17 جولة، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نجم نادي الرائد، المغربي كريم البركاوي هو صاحب أول سوبر هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، حيث تألق بشكل لافت خلال مباراة ضمك وسجل رباعية في شباكه.

كريم البركاوي
البركاوي – المصدر @SPL

4 هاتريك في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تسجيل 4 هاتريك، ويُعد مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا آخر المنضمين بثلاثيته أمام ضمك في الجولة الـ15.

تاوامبا
تاوامبا – المصدر spl

وتضم قائمة مسجلي الهاتريك في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، نجم نادي الوحدة، الأسترالي ديميتري بيتراتوس، ولاعب فريق أبها، السويدي كارلوس ستراندبيرج.

نجم النادي الأهلي السومة
عمر السومة

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