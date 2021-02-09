غوميز وثاني سوبر هاتريك في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

تألق مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز بشكل لافت خلال مباراة العين ضد الهلال، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز صاحب ثاني سوبر هاتريك

ولعب العين ضد الهلال على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت بتحقيق الزعيم بخماسية دون رد.

وتألق بافيتيمبي غوميز بشكل لافت خلال مباراة العين ضد الهلال اليوم، ونجح في تسجيل 4 أهداف في الدقائق 9، 50، 57 و78، ليكون ثاني لاعب يتمكن من إحراز سوبر هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ويحصل على كرة اللقاء.

ورفع الفرنسي غوميز رصيده إلى 12 هدفًا، لينفرد بصدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 17 جولة، وبفارق هدفين عن أقرب منافسيه، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وكان نجم نادي الرائد، المغربي كريم البركاوي هو صاحب أول سوبر هاتريك في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي، حيث تألق بشكل لافت خلال مباراة ضمك وسجل رباعية في شباكه.

4 هاتريك في دوري محمد بن سلمان

على الجانب الآخر، شهدت منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الموسم الرياضي الحالي تسجيل 4 هاتريك، ويُعد مهاجم التعاون، الكاميروني لياندر تاوامبا آخر المنضمين بثلاثيته أمام ضمك في الجولة الـ15.

وتضم قائمة مسجلي الهاتريك في دوري كاس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، مهاجم النادي الأهلي، السوري عمر السومة، نجم نادي الوحدة، الأسترالي ديميتري بيتراتوس، ولاعب فريق أبها، السويدي كارلوس ستراندبيرج.







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