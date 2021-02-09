غوميز يخطف صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

واصل مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز تألقه وسجل ثلاثية ضد العين، ليخطف صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يُسجل هاتريك ضد العين

وقاد الفرنسي غوميز الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لإنهاء الشوط الأول ضد نظيره العين، وهو متقدم بثنائية دون رد سجلهما من ركلتي جزاء، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

واستمر غوميز في التألق مع بداية أحداث الشوط الثاني، ونجح في تسجيل الهدف الثالث له ولفريقه عند الدقيقة 57 من ركلة جزاء أيضًا، ليُقرب الهلال من حصد 3 نقاط، ويخطف صدارة الهدافين بعدما رفع رصيده إلى 11 هدفًا.

ويلعب العين ضد الهلال الآن في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب انشغال الزعيم بخوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر، والتي خسرها بثلاثية.

هدافو دوري محمد بن سلمان

وقبل هاتريك غوميز اليوم، كان يتنافس 5 لاعبين على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد مرور 17 جولة على انطلاق الموسم، برصيد 10 أهداف لكل منهما.

ويملك 10 أهداف في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، كل من؛ نجم نادي القادسية، حسن العمري، مهاجم فريق الباطن، فابيو أبرو، نجم أبها، كارلوس ستراندبيرج، مهاجم ضمك، إيميليو زيلايا ونجم نادي الفيصلي، جوليو تافاريس.







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