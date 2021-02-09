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غوميز يهز شباك العين في دوري محمد بن سلمان
بعد تسديده لركلة الجزاء بنجاح

غوميز يهز شباك العين في دوري محمد بن سلمان

2021/02/09
الساعة 5:07 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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غوميز يهز شباك العين في دوري محمد بن سلمان غوميز - المصدر @SPL
المواطن - مروة نبيل
العناوين الفرعية
1 غوميز يهز الشباك
1.1 العين ضد الهلال

نجح مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط على انطلاق مباراة العين ضد الهلال.

 

غوميز يهز الشباك

وبدأت مباراة العين ضد الهلال المقامة الآن على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق منذ الدقائق الأولى، وأسفر ذلك عن حصوله على ركلة جزاء سددها غوميز بنجاح.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة الضغط، وخطف الثلاث نقاط لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، فيما يطمح العين لتسجيل التعادل والخروج بنتيجة إيجابية.

غوميز
غوميز – المصدر @SPL

العين ضد الهلال

ويلعب العين ضد الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب انشغال الزعيم بخوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر، والتي خسرها بثلاثية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يتذيل العين الترتيب برصيد 13 نقطة.


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