غوميز يهز شباك العين في دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

نجح مهاجم الزعيم، الفرنسي بافيتيمبي غوميز في فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 9 دقائق فقط على انطلاق مباراة العين ضد الهلال.

د9’ هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدف! 👏⚽️ ⁦@Alhilal_FC⁩ يسجل الهدف الأول عن طريق بافيتيمبي غوميز#العين_الهلال pic.twitter.com/CuaCRl4lal — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) February 9, 2021

غوميز يهز الشباك

وبدأت مباراة العين ضد الهلال المقامة الآن على استاد مدينة الملك سعود بن عبدالعزيز الرياضية بشكل سريع، حيث ضغط الأزرق منذ الدقائق الأولى، وأسفر ذلك عن حصوله على ركلة جزاء سددها غوميز بنجاح.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواصلة الضغط، وخطف الثلاث نقاط لاستعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه خلال الفترة الماضية، فيما يطمح العين لتسجيل التعادل والخروج بنتيجة إيجابية.

العين ضد الهلال

ويلعب العين ضد الهلال في المباراة المؤجلة من الجولة الـ16 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بسبب انشغال الزعيم بخوض مباراة كأس السوبر السعودي أمام النصر، والتي خسرها بثلاثية.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، فيما يتذيل العين الترتيب برصيد 13 نقطة.







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