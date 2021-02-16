غوميز يوجه رسالة خاصة لـ لوشيسكو

المواطن - مروة نبيل

وجه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز رسالة إلى المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو بعد رحيله رسميًا عن الزعيم.

غوميز يودع لوشيسكو

ونشر غوميز عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم الثلاثاء، صورًا له بصحبة لوشيسكو والجهاز الفني، وعلق قائلًا: “شكرًا على كل ما قدمته لي رياضيًا وإنسانيًا”.

وتابع غوميز تغريدته قائلًا: “لقد كان من دواعي سروري حقًا أن أتذكر دائمًا نجاحاتنا معًا.. وشغفكم بالمهنة ورؤيتكم لكرة القدم.. شكرًا لجميع معاونيك الذين هم جميعًا محترفون حقيقيون.. أتمنى لك الأفضل”.

ويسير غوميز بشكل مميز مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال خلال الفترة الماضية، ويتصدر قائمة ترتيب هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعد ختام منافسات الجولة الـ18.

لوشيسكو يرحل وروجيرو ميكالي البديل

وأعلن نادي الهلال عن إقالة رازفان لوشيسكو، حيث تم فسخ العقد بالتراضي بين الطرفين، وقدم مجلس الإدارة شكره له ولجهازه الفني المعاون، وتم تعيين مدرب فريق الزعيم لكرة القدم تحت 19 عامًا، البرازيلي روجيرو ميكالي مديرًا فنيًّا.

وبدأ المدير الفني البرازيلي روجيرو ميكالي وطاقمه المساعد، أمس الاثنين، مهمته مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال استعدادًا لمباراة الاتفاق المقبلة، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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