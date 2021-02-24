غوميز يُحافظ على صدارة هدافي دوري محمد بن سلمان

المواطن - مروة نبيل

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واصل مهاجم نادي الهلال، الفرنسي بافيتيمبي غوميز الحفاظ على صدارة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

غوميز يتصدر ترتيب الهدافين

وكشف حساب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن ترتيب الهدافين بعد نهاية منافسات الجولة الـ20، والذي يتصدره غوميز برصيد 14 هدفًا.

وغاب الفرنسي بافيتيمبي غوميز عن هز الشباك في ديربي الرياض بين الهلال والنصر الذي أُقيم على ملعب مرسول بارك، وانتهى بفوز العالمي بهدف دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

هدافو دوري محمد بن سلمان

ونجح مهاجم فريق الشباب، الأرجنتيني كريستيان جوانكا في هز شباك النادي الأهلي في الوقت القاتل من المباراة، ليرفع رصيده إلى 13 هدفًا، ويحتل المركز الثاني في قائمة هدافي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

يحتل نجم نادي الباطن، فابيو أبرو المركز الثالث في قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، بالتساوي مع مهاجم فريق القادسية جوليو تفاريس، الذي نجح في هز شباك الاتحاد بالأمس، ليقود فريقه للفوز بثلاثية مقابل هدف.

ويملك 3 لاعبين 11 هدفًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وهم؛ نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي أبها، كارلوس ستراندبيرج، نجم فريق القادسية، حسن العمري ونجم نادي الاتحاد، البرازيلي رومارينيو.

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