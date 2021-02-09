فرنسا: ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد ميليشيا الحوثي

المواطن - متابعة

أعلنت الخارجية الفرنسية، الثلاثاء، أن التصعيد ضد السعودية من اليمن يجب أن يتوقف فورًا، مجددة تمسكها الثابت بأمن المملكة.

وقالت: “على ميليشيا الحوثي وقف أنشطتهم المزعزعة للاستقرار”، وفق ما أفاد به مراسل “العربية” في باريس.

كما أضافت: “ندين بحزم محاولات الاعتداء الجوية على السعودية، وتزايد استخدام الطائرات دون طيار”.

يشار إلى أن الإدارة الأمريكية أدانت مساء الاثنين “هجمات الحوثيين وسلوكهم البغيض ضد المدنيين”.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس: “نحن ملتزمون بدعم السعودية والدفاع عن أراضيها ضد هجمات الحوثيين”.

كما تابع: “نحن نريد تخفيف معاناة الشعب اليمني مع الاستمرار بالوقوف إلى جانب المملكة العربية السعودية”.







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