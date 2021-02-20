فضيحة لقاح كورونا تطيح بوزير الصحة الأرجنتيني

المواطن - متابعة

استقال وزير الصحة الأرجنتيني، جنيس غونزاليس غارسيا، من منصبه، بعدما سمح لعدد من المقربين منه بالحصول على لقاح كورونا دون وجه حق.

ونقلت رويترز عن مصدرين في رئاسة الجمهورية القول إن الرئيس الأرجنتيني فرنانديز طلب استقالة وزير الصحة، بعد أن ترددت مزاعم في وسائل الإعلام عن تلقي 10 أشخاص على الأقل لقاحات ضد فيروس كورونا، دون اتباع الإجراءات المناسبة التي تفرضها الدولة”.

وكان الصحفي المحلي المعروف، هوراسيو فيربتسكي، قد أشار إلى أنه تلقى جرعة من لقاح كورونا ، بمساعدة الوزير غارسيا، وقال: “اتصلت بصديقي القديم جنيس غونزاليس غارسيا، وأخبرني أن أذهب إلى مستشفى بوساداس لتلقي اللقاح”.

لقاح كورونا في الأرجنتين

جدير بالذكر أن الأرجنتين تستخدم لقاح “Sputnik V” الروسي المضاد لفيروس كورونا، لتطعيم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية بمواجهة هذا الفيروس، وبدأت البلاد هذا الأسبوع في تلقيح بعض الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاماً ضد فيروس كورونا، لكن مواعيدهم نادرة، كما أنه من المفترض أن يتبع هؤلاء الأشخاص إجراءات تتضمن التسجيل أولا، من أجل أخذ اللقاح المضاد لهذا الفيروس.

حالات كورونا في الأرجنتين

ويبلغ عدد حالات كورونا في الأرجنتين 2.5 مليون حالة فيما بلغ عدد حالات الشفاء 1.86 حالة فيما بلغ عدد الوفيات 51 مليون حالة.

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