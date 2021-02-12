فلاديمير بوتين يرفض تلقي لقاح سبوتنيك لهذا السبب

المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

رفض الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، تلقي لقاح سبوتنيك Sputnik V، قائلًا إنه ليس في عجلة من أمره للحصول عليه، مؤكدًا أنه يمكنه الحصول عليه في وقت لاحق من هذا العام.

كما رفض بوتين الاقتراحات بوجوب الحصول على اللقاح على الفور لتشجيع الجمهور على تناوله قائلًا للصحفيين: لا أريد أن أتجول أمام الكاميرات، مؤكدًا في الوقت نفسه أنه قد يحصل عليه في أواخر الصيف أو أوائل الخريف، وفقًا لصحيفة كوميرسانت.

وكان من المفترض أن يحصل الرئيس الروسي على اللقاح بعد أن تم الموافقة على منحه لمن هم فوق الستينيات من قبل وزارة الصحة الروسية.

فعالية لقاح سبوتنيك

وكان أعلن فلاديمير بوتين عن نجاح اللقاح في أغسطس الماضي، ونُشرت النتائج في وقت سابق من هذا الشهر لتظهر أن فعاليته بنسبة 92%.

وشهدت موسكو الأسبوع الماضي نجاحًا علميًا وسياسيًا بعد أن بددت نتائج التجارب المنشورة في مجلة The Lancet الكثير من الشكوك الغربية حول اللقاح.

لماذا لم يتلق فلاديمير بوتين اللقاح؟

وفي شرح عدم استعجال تلقيه لقاح سبوتنيك، قال بوتين إن لديه جدولًا زمنيًا لتناول لقاحات الإنفلونزا والتطعيمات الأخرى التي لا يمكن أخذها في نفس الوقت، مضيفًا أنه سيتشاور مع طبيبه، وربما يأخذها في وقت لاحق من عام 2021.

وفي الوقت الحالي، يتعين على أي شخص يتطلع إلى مقابلة بوتين شخصيًا الحجر الصحي لمدة أسبوعين مسبقًا، وفقًا لوسائل الإعلام الروسية.







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