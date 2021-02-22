فندق أمهات الشيخ 12 يؤكد رؤية السعودية الطموحة بمجال السياحة

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

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كشف مشروع البحر الأحمر عن صور لفندق من تصميم شركة فوستر وشركاه البريطانية، والذي من المقرر أن يتم بناؤه على جزيرة سعودية داخل البحر الأحمر.

فندق مختلف داخل السعودية:

وحسبما ذكر موقع dezeen، سيتم تسمية المنتجع حاليًّا باسم فندق أمهات الشيخ 12، وقد صممه أستوديو الهندسة المعمارية البريطاني الخاص بشركة فوستر وشركاه ضمن مشروع البحر الأحمر، وسيشهد هذا المشروع أرخبيلًا (هو أحد أشكال سطح الأرض والذي يرمز لأي مجموعة متقاربة ومتجاورة من الجزر) من 90 جزيرة غير مستغلة بين مدينتي أملج والوجه على الساحل الغربي في السعودية، والتي تحولت إلى ما وصفه المطورون بأنها التنمية السياحية الأكثر طموحًا في العالم.

كجزء من التطوير، صممت فوستر وشركاه أحد الفنادق الثلاثة المخطط لها لجزيرة أمهات الشيخ، وعلى الرغم من نشر القليل من التفاصيل عن التصميم النهائي، تظهر التصورات سلسلة من الوحدات ذات الأسقف الخشبية والمطاعم ومناطق الجلوس المنتشرة في جميع أنحاء الجزيرة، وسيتضمن الفندق أيضًا سلسلة من الأجنحة المدعومة على ركائز متينة فوق البحر الأحمر، والتي يمكن الوصول إليها عن طريق ممر دائري.

مشروعات صديقة للبيئة:

وتهدف فوستر وشركاه إلى تصميم الفندق بنهج جديد وبسيط وغير ضار، وجلب السياح إلى تلك الأماكن التي لم يزوروها من قبل دون الإضرار بها، وهو ما قاله جيرارد إيفيندين، رئيس الأستوديو في شركة فوستر وشركاه.

ويهدف مشروع البحر الأحمر إلى تكون مشاريعه خالية من الغازات الضارة مثل الكربون، وسيتم تشغيله بالكامل بالطاقة المتجددة، وقال إيفيندين: “ما هو مهم جدًّا في أي شيء مستدام هو شيئان: الأول هو إعطاء الناس خيارات، والشيء الثاني هو النظر إلى رد الفعل الناتج عما ستفعله، لذلك، عندما نظرنا إلى الجزر، كان نهجنا هو الحصول على شيء مختلف قدر الإمكان ونهج بسيط”.

وكجزء من التطوير، تعمل فوستر وشركاه أيضًا على تطوير جزيرة الشريرة على شكل دولفين إلى منتجع سياحي يسمى كورال بلوم، وقد صمم الشركة البريطانية أيضًا مطارًا دوليًّا على البر الرئيسي القريب للسائحين لزيارة مشروع البحر الأحمر.

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