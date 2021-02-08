فهد بن نافل: تأثرنا بالأخطاء التحكيمية وطلبنا استضافة مجموعتنا بآسيا

المواطن - مروة نبيل

شدد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، على أن الفريق الأول لكرة القدم تأثر بالأخطاء التحكيمية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى التقدم بطلب رسمي لاستضافة مباريات مجموعة الزعيم في دوري أبطال آسيا 2021.

فهد بن نافل يعلق على تراجع النتائج:

وقال فهد بن نافل خلال تصريحاته لبرنامج “الدوري مع وليد”: “أنا حزين لأن النتائج الأخيرة لم تلبِّ طموح جماهير الهلال.. حرصنا بأن يكون رحيل إدواردو بشكل لائق، واختياراتنا تتم بالتشاور مع الجهاز الفني”.

وتابع رئيس نادي الهلال حديثه عن تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم، قائلًا: “وتأثرت نتائجنا بالأخطاء التحكيمية.. أرسلنا خطاب بالحالات التي أثرت ونتمنى أن يتحسن التحكيم”.

وأضاف: “كاريلو مرتبط بعقد مع النادي ومستمر.. خروج نواف العابد قرار فني.. الجهاز الفني في الفريق هو من أوصى بالتعاقد مع عبدالله الحمدان بدايةً من الفترة الشتوية.. جوفينكو باقي له سنة مع النادي”.

وواصل فهد بن نافل تصريحاته قائلًا: “غير صحيح أن الإصابات في التمرين.. أتمنى الشفاء لسلمان الفرج، وفترة غيابه توضح بعد إجراء العملية.. قدمنا طلبنا اليوم لاستضافة مباريات المجموعة في آسيا.. طوينا صفحة الماضي ونعمل للفوز بآسيا هذا الموسم”.

وأسفرت قرعة دوري أبطال آسيا 2021 عن تواجد الهلال على رأس المجموعة الأولى، التي تضم؛ شباب الأهلي دبي والاستقلال الطاجيكي، بالإضافة إلى المتأهل من الملحق رقم 1 بيم الغرافة القطري وأجمك الأوزبكي.

الهلال يُعاني هذا الموسم:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ما عرض الإدارة والمدير الفني واللاعبين لانتقادات، خاصة بعد خسارته لقب كأس السوبر السعودي ضد النصر.

ويتواجد الهلال في المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، سيخوضها، مساء يوم الثلاثاء المقبل.







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