فهد بن نافل: لا نُعاني ماليًّا وفاوضنا لاعبين بالبريميرليج

المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس نادي الهلال، فهد بن نافل، أنه تفاوض مع عدد من اللاعبين في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، مؤكدًا أن الزعيم سيكون منافسًا قويًّا هذا الموسم، وسيتوج بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

فهد بن نافل يؤكد التفاوض مع لاعبين في البريميرليج:

وتحدث فهد بن نافل لبرنامج “الدوري مع وليد”، قائلًا: “فضلت الخروج إعلاميًّا لتوضيح النقاط والاعتذار لجماهير الهلال.. وأنا أحترم كل رجالات الهلال.. وظهرت في هذا الوقت لوجود رسالة يجب أن تقال”.

وتابع رئيس نادي الهلال تصريحاته قائلًا: “كانت هناك مفاوضات لعدد من اللاعبين في البريميرليج.. نحن نريد ما يفيد الهلال، وعندما لم نرَ ما يفيد الفريق الأول قررنا تأجيل التعاقد إلى فترة الانتقالات الصيفية”.

وواصل فهد بن نافل تصريحاته قائلًا: “الهلال سيكون منافسًا وسنفوز بالدوري بإذن الله.. الهلال فريق عالمي و”الدروب” الذي يمر به حاليًّا حدث في أندية كبيرة ونعمل ليل نهار لنخرج منه، والجماهير هي الداعم الرئيسي للفريق واللاعبين يحتاجون وقفتهم الآن”.

وأضاف: “الفريق ليس لديه أي مشاكل مالية في ظل الدعم من القيادة ورجالات الهلال.. كل من في النادي يعمل لإسعاد الجماهير، ونحتاج إلى وقفتهم ودعمهم، كل مفاوضات لها ظروف.. التوقيع ليس انتصار.. الهدف هو اللاعب الذي يفيد النادي ويجلب البطولات”.

الهلال هذا الموسم:

وعانى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال من تراجع النتائج خلال الفترة الأخيرة، ما عرض الإدارة والمدير الفني واللاعبين لانتقادات، خاصة بعد خسارته لقب كأس السوبر السعودي ضد النصر.

ويحتل الزعيم المركز الثالث في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 30 نقطة، ويملك مباراة مؤجلة من الجولة الـ16 أمام الفريق الأول لكرة القدم بنادي العين، سيخوضها، مساء يوم الثلاثاء المقبل.







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