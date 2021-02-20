فوائد السمسم تجهلها معظم النساء

المواطن- محمد داوود- جدة

يجهل الكثير منا فوائد السمسم للصحة العامة بالرغم من أن بذور السمسم تعتبر من التوابل التي تتوفر في جميع البيوت وتستخدمها ربات البيوت في إعداد الأطعمة المختلفة، إذ دخلت هذه البذور في عدة صناعات غذائية تستهلكها جميع المجتمعات العالمية.

فوائد السمسم في خفض الكوليسترول

وتنصح استشارية التغذية الدكتورة جواهر عبدالله، ربات البيوت الاستفادة من بذور السمسم في إعداد بعض الأطعمة والمعجنات والبسكويت والحلويات والطحينة والطعمية، فمعظمهن يجهل فوائد السمسم رغم تناوله بشكل دائم، موضحة أن للسمسم فوائد عديدة لصحة الجسم منها خفض الكوليسترول في الدم وبالتالي التقليل من أمراض القلب، وخفض نسبة الدهون في الدم، كما يعتبر السمسم أحد المواد التي تعمل كمضادات الأكسدة لاحتوائه على مركبات الليغنان، كما يعتبر السمسم من المواد التي تحارب أشعة الجسم الضارة التي تصيب جسم الإنسان وذلك لاحتوائه على مضادات أكسدة تحمي الجلد من الأشعة فوق البنفسجية.

فوائد السمسم للتحكم بالوزن

وقالت في تصريحات لـ”المواطن “، هناك فوائد أخرى للسمسم، إذ تحتوي بذور السمسم على كميات عالية من الألياف الغذائية التي تساهم في تحفيز الشبع والتحكم بالوزن وخفض خطر السمنة وأمراض القلب وتحافظ على الجهاز الهضمي، بجانب ذلك يحتوي السمسم على نسبة كبيرة جداً من الكالسيوم فهي مفيد جداً لمن لا يتناولون منتجات الألبان، فالكالسيوم يعلب دوراً كبيرًا في صحة العظام ويحافظ على الوزن الصحي، وبينت بعض الدراسات أن إعطاء السمسم المطحون للأطفال يساهم في علاج مرض كساح الأطفال كما أنها يحارب أمراض القلب والسرطان، وبالإضافة إلى ذلك نجد أن احتواء السمسم على فيتامين ب يعمل على إنتاج‏ خلايا الدم الحمراء وإمداد الجسم بالطاقة، فالسمسم مصدر غنى بالبروتين ويستخدم في الطب الشعبي الصيني لعلاج الإمساك.

فوائد السمسم للحوامل

وحول دور السمسم في تعزيز صحة الحوامل مضت الدكتورة جواهر قائلة: تعتبر بذور السمسم مهمة أثناء الحمل للحفاظ على صحة الحامل وتزويدها بالعناصر الغذائية المهمة لها، لذا لابد أن تحرص الحامل على تناول السمسم خلال فترة الحمل إذ يفيد ذلك أيضاً بعد الإنجاب في دعم الرضاعة الطبيعية للمواليد، كما تشير العديد من الدراسات إلى قدرة السمسم في إعادة توازن الهرمونات في جسم النساء حتى بعد بلوغهن سن اليأس، وذلك لكونه غنياً بالأحماض الدهنية والبروتينات والعديد من المواد الغذائية المهمة.

دول تنتج السمسم

واختتمت الدكتورة جواهر بالقول: السمسم من النباتات التي تتم زراعتها في الأماكن الاستوائية وخصوصاً في آسيا وإفريقيا، وأكثر الدول إنتاجا للسمسم حول العالم هم الصين وبورما والهند والسودان وذلك لأن مجموع إنتاج‏ تلك الدول يمثل ما يقرب من ثمانية وستين بالمائة من إجمالي إنتاج‏ العالم ككل.

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