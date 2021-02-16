فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب

كثير منا لا يعرف فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب فهى مفيدة فتمنع حدوث الجلطات والسكتات القلبية كما أنها تحتوي على المركبات المفيدة للجسم وعلى الرغم من فوائدها يجب الحظر لأنها تسبب السمنة.

هل تفيد الشيكولاته الداكنة القلب فقط

هناك دراسات وأبحاث تفيد بأن الشوكولاتة الداكنة تفيد القلب والدماغ ومستويات السكر وضغط الدم وسيذكر لنا موقع المواطن العديد من فوائد الشوكولاتة الداكنة.

فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب

ظهرت العديد من الدراسات والأبحاث التي بينت أن للشوكولاتة الداكنة التي يكون بها نسبة الكاكاو الغامق أكثر من سبعين بالمائة تحتوي على الفوائد الآتية:

تساعد الشيكولاتة الداكنة في الحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية فقد ظهرت فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب عندما قام مجموعة من الأشخاص بجعل سبعين جرام من الشيكولاتة الداكنة كحصة يومية وذلك لمدة شهر فبعد متابعتهم ولأنهم لديهم أمراض في القلب قلت لديهم نسبة تعرضهم لجلطات وسكتات قلبية.

عندما قام مجموعة من الأشخاص بجعل سبعين جرام من الشيكولاتة الداكنة كحصة يومية وذلك لمدة شهر فبعد متابعتهم ولأنهم لديهم أمراض في القلب قلت لديهم نسبة تعرضهم لجلطات وسكتات قلبية. كما ظهرت فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب عندما وجودوا أنه ساعدك في تنشيط الدورة الدموية و ساعدت في زيادة حركة الدم في الأوعية الدموية وبالتالي منع حدوث الجلطات وتصلب الشرايين.

عندما وجودوا أنه ساعدك في تنشيط الدورة الدموية و ساعدت في زيادة حركة الدم في الأوعية الدموية وبالتالي منع حدوث الجلطات وتصلب الشرايين. وجاء التأكيد على فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب عندما أعلنت أستراليا عام ألفين وإثنا عشر من خلال دراسة قد أجرتها بأن إذا قام الشخص بأخذ قطعة من الشيكولاته الداكنة والتي بها نسبة سكر أقل أو شبه معدومة ونسبة من الكاكاو الداكن أعلى فهى فعالة جدًا في حماية القلب والشرايين من الأخطار المفاجئة التي يمكن أن يتعرض لها.

عندما أعلنت أستراليا عام ألفين وإثنا عشر من خلال دراسة قد أجرتها بأن إذا قام الشخص بأخذ قطعة من الشيكولاته الداكنة والتي بها نسبة سكر أقل أو شبه معدومة ونسبة من الكاكاو الداكن أعلى فهى فعالة جدًا في حماية القلب والشرايين من الأخطار المفاجئة التي يمكن أن يتعرض لها. واكدت على هذه الدراسة جامعة ملبورن الأسترالية والتي أفادت بأن نسبة الكوليسترول قد إنخفضت وضغط الدم بعد تناول الشيكولاتة الداكنة.

جاءت في دراسة أمريكية على مدار عامين متتالين عام ألفين وسبعة عشر وألفين وثمانية عشر أن بعد الكشف عن المخ قبل وبعد تناول الشيكولاته جاء أن نبضات المخ قد انتظمت بعد أخذ حصة من الشوكولاته الداكنة تقريباً ثمانية وأربعون جرام والتي تحتوي على نسبة سبعين بالمائة من الكاكاو.

وهناك دراسة صدرت من جامعة ريدنغ في عام ألفين وإحدى عشر بعد أخذ قطعة من الشيكولاتة الداكنة بمائة وعشرون دقيقة تحسنت الذاكرة بشكل ملحوظ عما كانت عليه قبل تناول الشيكولاتة الداكنة.

وفي عام ألفين واثني عشر كان هناك دراسة تم ملاحظة سبعة وثلاثون شخص كانوا ينتظمون على تناول الشيكولاته الداكنة بصورة منتظمة لمدة عشر سنوات وكانت أعمارهم تتراوح بين خمسة واربعون وتسعة وسبعون عام قد إنخفضت لديهم معدل الإصابة بالسكتات الدماغية بنسبة سبعة عشر بالمائة عن الذين لم يلتزموا على تناول الشيكولاته.

فوائد الشوكولاته الداكنة للقلب والدماغ

وهناك دراسة جاءت من أن الشيكولاتة الداكنة تساعد في تقليل الإصابة بمرض الإكتئاب أو أن تظهر أعراضه فالأشخاص الذين ينتظمون على تناول الشيكولاتة لم يتعرضوا لأعراض الاكتئاب بنسبة سبعين بالمائة.

وثبت أن الشيكولاتة الداكنة تعالج مرض باركنسون وهو مرض يصيب الجهاز العصبي ويؤدي إلى عدم إستقرار في الأعصاب مع الإصابة بالرعشة بسبب وجود الكافيين الموجود في الشوكولاتة الداكنة يعمل على ضبط معدلات هرمون الدوبامين وهذا الهرمون هو المسئول عن إستقرار الأعصاب والتقليل من الرعشة.

ورغم فوائد الشوكولاتة الداكنة للقلب إلا أنة يجب عدم تناول حصص زائدة منها لأنها تتسبب في حدوث السمنة المفرطة.

تساعد الشيكولاتة الداكنة في تقوية نشاط المخ والأوعية الدموية مما تقلل الإصابة بمرض ألزهايمر وخاصة للأشخاص كبار السن

ويرجع ذلك بسبب وجود الكاكاو بها.

هناك دراسة غير مؤكدة تحتاج إلى التاكد منها تذكر بأن تناول الشيكولاتة الداكنة يعمل على ضبط معدل الأنسولين بالجسم ويرجع السبب في ذلك إلى وجود مادة الفلافونويدات والتي تعمل على ضبط معدل الإجهاد التأكسدي والذي يسبب الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني.

ما السبب وراء أن تكون الشوكولاته مفيدة للقلب

والسبب في جعل الشوكولاتة الداكنة للقلب مفيدة هى انه تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو ما يعادل سبعين في المائة حيث أن الكاكاو يحتوي على مادة الفلافونويدات هذه المادة تعتبر مضاد حيوي قوي وطبيعي يحمي القلب من الأمراض التي قد تصيبه هذه المادة المؤكسدة التي تعمل على تقوية المناعة موجودة في التفاح والعنب والبصل والحمضيات والباذنجان.

مادة الفلافانول الموجودة في الشوكولاته الداكنة تعمل على الإسترخاء فهى ترسل موجات إلى المخ والسبب في الإسترخاء هو أن هذه المادة تنتج أكسيد النيتريك والذي يعمل على تراخي شرايين القلب ومنع ضخ الدم بصورة كبيرة فهو يعمل على ضبط معدل ضخ الدم بصورة طبيعية مما يتسبب التقليل من أعراض الإصابة بأمراض القلب.

الشيكولاته الداكنة تمد الجسم بالدهون النافعة والغير ضارة وهى الدهون المشبعة التي تقوم بخفض الدهون الغير مشبعة والتي تكون ضارة بالجسم.

تناول الشيكولاتة الداكنة يساعد في تجدد الخلايا التي تلفت نتيجة وجود الجذور الحرة والتي نتجت نتيجة وظائف الجسم الطبيعية مثل التنفس والتدخين أو تعرض الشخص للدخان.

أنواع الشيكولاتة

يوجد ثلاث أنواع تتفاوت فائدتهم على حسب وجود نسبة الكاكاو فيهم:

شيكولاته الحليب بها نسبة كاكاو منخفضة عشرة بالمائة.

والشوكولاته الداكنة والتي تحتوي على نسبة عالية من الكاكاو فهى لا تقل عن خمسة وثلاثون بالمائة.

الشيكولاتة البيضاء وهى تخلو من الكاكاو ولكن تحتوي على السكر وزبدة الكاكاو.

هل يوجد كمية مسموحة لتناول الشيكولاتة

نعم النسبة المتاحة لتناول الشيكولاتة والمعتدلة هى ثمانية وعشرون جرام في اليوم من الممكن أن تقوم بتناولها يوم بعد يوم ويجب عدم الإكثار فيها لأن تحتوي على سكر ودهون وبالتالي تناول كميات عن المعدل الطبيعي يتسبب في زيادة الوزن.

شارك الخبر







شارك الخبر