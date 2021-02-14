فيتامين د يساعد في فقدان الوزن وحماية الجسم

المواطن - ترجمة : عمر رأفت

هناك العديد من العناصر الغذائية التي يحتاجها الجسم للبقاء بصحة جيدة، ومن بينها فيتامين د، في الوقت الذي أظهرت فيه دراسات حديثة أن هذا الفيتامين يعزز جهاز المناعة، مما يجعله مفيدًا للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بفيروس كورونا، بل إنه قد يساعد أيضًا في إنقاص الوزن.

فوائد فيتامين د

وحسبما ذكرت صحيفة ديلي إكسبريس، يساعد فيتامين د على تنظيم كمية الكالسيوم والفوسفات في الجسم، فهذه العناصر الغذائية ضرورية للحفاظ على صحة العظام والأسنان والعضلات.

وينتج الجسم فيتامين د عندما يتعرض لأشعة الشمس، لذلك في الشتاء من الضروري تناول الأطعمة الغنية بفيتامين د، كما أشارت بعض التقارير حول تقليل فيتامين د من خطر الإصابة بفيروس كورونا، ولكن لا يوجد حاليًا دليل كافٍ لدعم تناول فيتامين د للوقاية من فيروس كورونا أو علاجه، كما أن هناك أدلة على أن فيتامين د يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

ويحافظ فيتامين د على صحة الجهاز المناعي، ولكنه يقلل أيضًا من خطر الإصابة بالسمنة، وقد تقلل الأطعمة الغنية بفيتامين د الدهون في الجسم، حيث يمكن أن تقلل من تكوين خلايا دهنية جديدة في الجسم.

فيتامين د يساعد في فقد الوزن

وأظهرت نتائج دراسة نُشرت في المجلة الأمريكية للتغذية السريرية في عام 2014 أن النساء ذوات الوزن الزائد اللائي تناولن مكملات فيتامين د على مدى عام كامل تعرضن لفقدان وزن أكبر من أولئك اللائي لم يتناولن أيًا منه.

وفقدت النساء اللواتي لديهن المزيد من فيتامين د في دمائهن ما معدله ثلاثة أحجار في السنة والحجر هو وحدة قياس ويساوي 14 رطلًا، ويستخدم لقياس كتلة جسم الإنسان في كل من المملكة المتحدة وإيرلندا، وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يكون فيتامين د مفيدًا لفقدان الوزن؛ لأنه يزيد من مستويات السيروتونين في الجسم.

ويمكن أن يجعلك السيروتونين تشعر بالشبع، مما يؤدي إلى تقليل تناول السعرات الحرارية وبالتالي فقدان الوزن، ويعتبر تناول مكملات فيتامين د طريقة جيدة لتطبيق فيتامين د في نظامك الغذائي.

شارك الخبر







شارك الخبر