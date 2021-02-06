فيديو.. أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد غرب القصيم

المواطن - الرياض

هطلت اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة القصيم ، شملت مدينة بريدة ومحافظات عنيزة والبكيرية والرس والبدائع والمذنب والشماسية والخبراء ورياض الخبراء وعيون الجواء والأسياح.

أمطار القصيم

ووثق عدد من المواطنين أمطار القصيم بالفيديو والصور، التي شملت كذلك مراكز الربيعة والبطين والبندرية والحيسونية وأبا الورود وحنيظل والصمعوريه والقوارة والبطين والفوارة، والعمار وأجزاء متفرقة من محافظات ومراكز المنطقة داعين الله عز وجل أن يجعلهاالله سقيا رحمة وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

حالة الطقس اليوم

وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق حائل، القصيم، الرياض، الشرقية، جازان وأجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، مكة المكرمة والمدينة المنورة كذلك على المرتفعات الغربية والجنوبية الغربية، كما لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على شمال المملكة.

نهاية حالة عطاء

من جهة أخرى قال أستاذ الجغرافيا في جامعة القصيم ورئيس لجنة تسميات الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند إن اليوم الرابع من الحالة المطرية عطاء، وقد يكون يومها الأخير، متوقعًا أن يشمل نطاق تأثيرها أجزاء من شمالي الشرقية و شمالي منطقة الرياض، بالإضافة للحدود الشمالية، جازان والقصيم وحائل وكذلك الكويت والعراق.







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