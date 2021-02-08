فيديو.. أول كلمات سلمان الفرج بعد عمليته الجراحية

المواطن - محمد سمعه

نشر اللاعب الدولي سلمان الفرج قائد الفريق الكروي الأول بـ الهلال فيديو له كتب من خلاله أولى كلماته، بعد نجاح عمليته الجراحية التي أجراها اليوم الاثنين.

وقال الفرج من خلال مقطع الفيديو المنشور عبر Story حسابه في الإنستجرام: ” الله يسلمكم، أبشركم الحمد لله أنا بخير وصحة”.

وكان الحساب الرسمي لنادي الهلال عبر “تويتر” وجه رسالة دعم لقائد الفريق الكروي الأول بعد عمليته الجراحية قائلًا له: “تعود أقوى بإذن الله”.

ومن المقرر عودة سلمان الفرج إلى الرياض يوم الخميس المقبل بعد نجاح العملية الجراحية.

وكان الفرج غادر السعودية أمس الأحد من أجل إجراء فحوصات طبية على قدمه اليمنى المصابة لتحديد مصيره إذا ما كان سيجري عملية جراحية من عدمه بالفترة المقبلة.

سلمان الفرج خارج حسابات لوشيسكو

وبالتالي فإن المدرب رازفان لوشيسكو سيُخرج الفرج نهائيًا من حساباته بالموسم الحالي كون اللاعب سيخضع خلال الفترة المقبلة لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وكان سلمان الفرج رد قبل سفره خارج السعودية على جزئية إذا ما كان بيتروس لاعب النصر اعتذر له بعد إصابته في لقاء السوبر السعودي، ليؤكد الفرج أن لاعب النصر لم يعتذر له.

بينما رد بيتروس أنه اعتذر للفرج عن طريق رسالة واتساب أرسلها له عقب نهاية المباراة.

الهلال في مواجهة شبه سهلة أمام العين

يذكر أن نادي الهلال سيواجه غدًا الثلاثاء فريق العين في الجولة الـ16 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يسعى الأزرق للفوز، وذلك من أجل الوصول للنقطة رقم 33 والصعود للمركز الثاني بجدول الترتيب على حساب الأهلي.







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