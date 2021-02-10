فيديو.. إخماد حريق مطار أبها بلا إصابات إثر الاعتداء الحوثي الجبان

المواطن - الرياض

تمت السيطرة على حريق محدود نشب في مطار أبها بعد استهداف إرهابي حوثي جبان طال إحدى الطائرات على أرض المطار ضمن سلسلة جرائم الحوثيين الممنهجة لاستهداف المدنيين.

فيديو | مراسل #الإخبارية: السيطرة على حريق #مطار_أبها ولم تسجل أية إصابات pic.twitter.com/KUUx7kjZjz — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 10, 2021

استهداف مطار أبها

وأعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن تعرض طائرة مدنية على أرض مطار أبها الدولي لحريق تم السيطرة عليه نتيجة المحاولة الإرهابية الحوثية باستهداف المطار.

وقال التحالف: إن محاولة استهداف مطار أبها الدولي جريمة حرب وتعريض لحياة المدنيين المسافرين للخطر، مؤكدًا أنه يتخذ الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين والأعيان المدنية، وسيتم محاسبة الإرهابيين من المليشيا بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

تدمير واعتراض مسيرتين حوثيتين

وفي وقت سابق اليوم أعلنت قيادة القوات المشتركة لـ التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما المليشيا الحوثية تجاه المملكة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العميد الركن تركي المالكي أن قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- مساء اليوم (الأربعاء) من اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار (مفخختين) أطلقتهما المليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية.







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