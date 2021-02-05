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فيديو.. استخدم الطيران العامودي لإنقاذ 4 أشخاص من سيول تبوك
حاول المدني إنقاذ الأشخاص عن طريق الفرق الأرضية

فيديو.. استخدم الطيران العامودي لإنقاذ 4 أشخاص من سيول تبوك

2021/02/05
الساعة 10:48 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
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فيديو.. استخدم الطيران العامودي لإنقاذ 4 أشخاص من سيول تبوك
المواطن - أحمد العطوي - تبوك - تصوير: أحمد مدخلي
العناوين الفرعية
1 إنقاذ بالطيران العامودي:
2 طقس اليوم:

تمكن الدفاع المدني بتبوك، وبالتعاون مع طيران قاعدة الملك فيصل الجوية، من إنقاذ أربعة أشخاص داهمهم السيل وهم داخل وادي البقار.

إنقاذ بالطيران العامودي: 

وحاول المدني إنقاذ الأشخاص عن طريق الفرق الأرضية، ولكن قوة السيل وانتشاره على مساحة واسعة حال دون ذلك؛ مما اضطر الدفاع المدني إلى مخاطبة الطيران والذي بدوره انتقل إلى الموقع، وتم إنقاذهم عبر الطيران العامودي.

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طقس اليوم: 

وتوقع المركز الوطني لـ الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم استمرار هطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية، وحائل، والمدينة المنورة ومكة المكرمة، تمتد إلى منطقتي الباحة وعسير، كذلك على منطقة القصيم والأجزاء الشمالية من منطقتي الرياض والشرقية، كما لا يستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات منطقة تبوك.

 


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