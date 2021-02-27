فيديو.. الإطاحة بـ3 مواطنين في بيشة حاولوا إركاب حدث بالقوة

المواطن - الرياض

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ألقت الأجهزة الأمنية في شرطة عسير القبض على 3 مواطنين ظهروا في مقطع فيديو يحاولون إجبار حدث على ركوب إحدى المركبات كانت بحوزتهم في أحد أحياء بيشة.

ونشر سناب الداخلية مقطع فيديو وعلق عليه بالقول : ‏بالإشارة إلى مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي ويظهر فيه ثلاثة أشخاص قاموا بمحاولة إركاب حدث بالقوة داخل إحدى المركبات كانت بحوزتهم في أحد أحياء محافظة بيشة؛ فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بشرطة منطقة عسير من تحديد هوياتهم والقبض عليهم وتبين أنهم ثلاثة مواطنين وجارٍ استكمال الإجراءات الأولية بحقهم وأشعرت النيابة العامة اختصاصًا.

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