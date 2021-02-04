فيديو.. الحالة الجوية في تبوك تسيل الأودية وتغلق بعض الطرق

المواطن - أحمد العطوي - تبوك

شهدت منطقة تبوك منذ الساعات الأولى من فجر اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بزخات من البرد، وشملت الحالة محافظات ضباء والوجه ومراكز رحيب والظلفة ونويبع وبدا وأبو راكة وتسبب الحالة المطرية الغزيرة في تكوينات للسيول والتي بدأت بالجريان بسبب قوة هطول الأمطار.

أمطار تبوك اليوم

أما في مدينة تبوك فهطلت الأمطار بشكل متوسط إلى غزير ما تسبب في تجمع المياه بالشوارع الأمر الذي اضطر رجال المرور إلى إقفال بعض الطرق وتغيير المسارات، وقد أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على منطقة تبوك، تضمن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتساقط البرد وسيول، وشبه انعدام في الرؤية.

وأوضح المركز أن الحالة – بمشيئة الله – تشمل مدينة تبوك، ومحافظات تيماء، والوجه، وأملج، وضباء، وتستمر حتى الساعة الواحدة من ظهر اليوم.

أمير تبوك يوجه بتضافر الجهود

من جهة أخرى تابع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك رئيس لجنة الدفاع المدني الرئيسية بالمنطقة، ما شهدته مدن ومحافظات تبوك، من أمطار خير وبركة تراوحت ما بين غزيرة إلى متوسطة عمت أرجاء المنطقة، وسالت على إثرها العديد من الأودية والشعاب.

واطمأن سموه على الجهود المبذولة من جميع الإدارات ذات العلاقة، والإجراءات التي جرى اتخاذها بهذا الخصوص، حاثاً الجميع على تكثيف الجهود بما يضمن السلامة للجميع بإذن الله، سائلًا المولى القدير أن يجعلها سقيا رحمة وبركة وأن يعم نفعها أرجاء البلاد.







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